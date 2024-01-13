АТОР предупредила туристов о подорожании билетов во дворцы-музеи Стамбула

Подъем цен на туристические услуги в Стамбуле неизбежен из-за слабой позиции местной валюты — лиры. Об этом заявил вице-президент АТОР Артур Мурадян.

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— С точки зрения туристов, сумму в 25 евро, а на семью из двоих или четверых человек это 50–100 евро, нельзя назвать какой-то существенной тратой, — заявил он, комментируя решение властей сделать посещение мечети Айя-София для иностранцев платным.

Мурадян добавил, что часть туристов в результате задумается над тем, чтобы тратить деньги на посещение этой достопримечательности. По его мнению, вслед за мечетью Айя-София власти могут поднять цены на входные билеты и в другие музеи.

Мурадян призвал иностранных туристов, кроме всего прочего, быть готовыми и к увеличению стоимости услуг, связанных с пользованием туристической инфраструктурой Стамбула, передает «Газета.Ru».

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