Туристов предупредили о возможном увеличении стоимости билетов во дворцы-музеи Стамбула

Повышение цен на туристические услуги в Стамбуле неизбежно из-за слабой позиции местной валюты – лиры. Об этом заявил вице-президент АТОР Артур Мурадян в интервью с «Газетой.Ru». Он прокомментировал решение властей сделать посещение мечети Айя-Софии для иностранцев платным. С 15 января вход будет стоить €25.

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Мурадян отметил, что для туристов сумма в 25 евро не является значительным расходом. Однако, часть посетителей может задуматься о том, стоит ли тратить деньги на посещение мечети. Он также предположил, что власти могут повысить цены на входные билеты и в другие музеи.

Вице-президент АТОР указал, что подъем цен на туристические услуги связан с нестабильной ситуацией с лирой. Он призвал туристов быть готовыми к увеличению стоимости услуг, связанных с туристической инфраструктурой Стамбула.

12 января министерство культуры и туризма Турции объявило, что вход в мечеть Айя-София для иностранных граждан будет стоить €25 с 15 января 2024 года. При этом они отметили, что при установлении платы руководствовались рекомендациями ЮНЕСКО.

Мечеть Айя-София, известная также как Большая мечеть Айя-София, была построена в VI веке императором Юстинианом и более тысячи лет оставалась крупнейшим христианским храмом в мире. В 1453 году после захвата Константинополя турками-османами она была преобразована в мечеть.

В 1934 году храм был превращен в музей, который сохранил и христианское, и мусульманское украшение.

В июле 2020 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о возобновлении мусульманских богослужений в Айя-Софии. Вход в мечеть стал бесплатным для всех посетителей, включая туристов.