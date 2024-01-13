Слетать из Москвы в Пекин предлагается по ценам десятилетней давности

На сервисах онлайн-бронирования замечены доступные по стоимости авиабилеты в Китай. Например, слетать прямыми рейсами «Аэрофлота» из Москвы в Пекин с 26 января по 3 февраля можно за 29 тыс. руб. туда-обратно (здесь и далее указаны цены, актуальные по состоянию на 20:30 12 января. – Ред.). В тариф включен багаж весом до 23 кг, что не характерно для нацперевозчика, обычно за перевозку чемодана он берет доплату.

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Немногим дороже, около 35 тыс. руб., обойдется перелет в Пекин с 24 января по 10 февраля.

Близкие по цене предложения можно найти еще на несколько дат с вылетом в Пекин в конце января, обратно – в феврале. Интересно, что «Аэрофлот» не объявлял официально распродажу на указанном маршруте, информации о скидочных акциях на сайте нацпера нет.

Ранее «Аэрофлот» продавал билеты по доступным ценам на январь из российской столицы на Сейшелы – за 50 тыс. руб. Скидки по популярным туристическим направлениям были даже на новогодние вылеты, например, в из Москвы в Гавану (Куба) – за 13 тыс. руб., правда, one way, обратные рейсы стоили значительно дороже – от 56 тыс. руб.