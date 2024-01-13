Раскрыта стоимость пляжного отдыха на популярном курорте Азии

Средняя стоимость туров на китайский остров Хайнань на двоих составляет около 162 тысяч рублей. Такие данные раскрыла директор по продвижению агрегатора пакетных туров «Слетать.ру» Елизавета Тимошенко, сообщает РИА Новости.

© Лента.ру

По ее словам, чаще всего российские туристы выбирают пятизвездочные отели популярного пляжного курорта Азии. Спрос на отдых на Хайнане быстро растет, заметила она.

«На февраль приобрести недельный тур на двоих с завтраками и прямым перелетом можно от 160 тысяч рублей. Отдых на аналогичных условиях, но с перелетом стыковочными рейсами обойдется от 138 тысяч рублей», — заключила Тимошенко.