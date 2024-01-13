В популярных отелях Таиланда не осталось свободных мест

Во многих отелях Таиланда 100%-ная загрузка на январь и даже начало февраля. Об этом редакции Tourdom.ru рассказали в турагентствах. «Подобрать подходящий вариант туристам на ближайшие даты очень тяжело. Мест в некоторых популярных гостиницах нет даже на февраль. Продаем то, что осталось».

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Сложно найти свободные номера в таких гостиницах Пхукета, как Katathani Phuket Beach Resort 5*, Centara Grand Beach Resort Phuket 5*, Sunwing Resort Kamala Beach 4*, Thavorn Palm Beach 4*.

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«Туристов с детьми ориентирую на Као Лак, хотя там тоже с отелями не все так просто, но Le Meridien Khao Lake и Graceland Khao Lak beach на начало февраля еще можно подтвердить, – говорит турагент из Москвы Наталья Котельникова. – Вчера туристы заказали тур в отель The Old Phuket, вторые – в Nai Yang Beach, это из того, что еще доступно».

Очевидно, причина плотной загруженности курортных гостиниц – высокий сезон для Таиланда. «К тому же в феврале наступает китайский Новый год, который празднуют во многих азиатских странах, в том числе и в королевстве, – добавили в туроператоре Anex. – Поэтому если туристу принципиально остановиться в определенном месте, бронировать отдых нужно заранее».

В компании посоветовали обратить внимание на отели, где еще остались места, – Art Mansion 3*, Holiday Inn Resort Phuket Surin Beach 4* на Пхукете, JW Marriott Khao Lak Resort & Spa 5* на курорте Као Лак.

В туроператоре Fun & Sun порекомендовали бронировать гостиницы на Пхукете – Centara Kata Resort 4* и Peach Blossom Resort 4*, а также Wyndham Garden Naithon Phuket 5*.

Отели на курорте Као Лак с моментальным подтверждением, где еще можно заказать размещение в ближайшие даты, назвали в компании LOTI – La Vela Khao Lak 4*, Graceland Khaolak Resort & Spa 5*.