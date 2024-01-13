В популярных отелях Таиланда не осталось свободных мест
Во многих отелях Таиланда 100%-ная загрузка на январь и даже начало февраля. Об этом редакции Tourdom.ru рассказали в турагентствах. «Подобрать подходящий вариант туристам на ближайшие даты очень тяжело. Мест в некоторых популярных гостиницах нет даже на февраль. Продаем то, что осталось».
Сложно найти свободные номера в таких гостиницах Пхукета, как Katathani Phuket Beach Resort 5*, Centara Grand Beach Resort Phuket 5*, Sunwing Resort Kamala Beach 4*, Thavorn Palm Beach 4*.
«Туристов с детьми ориентирую на Као Лак, хотя там тоже с отелями не все так просто, но Le Meridien Khao Lake и Graceland Khao Lak beach на начало февраля еще можно подтвердить, – говорит турагент из Москвы Наталья Котельникова. – Вчера туристы заказали тур в отель The Old Phuket, вторые – в Nai Yang Beach, это из того, что еще доступно».
Очевидно, причина плотной загруженности курортных гостиниц – высокий сезон для Таиланда. «К тому же в феврале наступает китайский Новый год, который празднуют во многих азиатских странах, в том числе и в королевстве, – добавили в туроператоре Anex. – Поэтому если туристу принципиально остановиться в определенном месте, бронировать отдых нужно заранее».
В компании посоветовали обратить внимание на отели, где еще остались места, – Art Mansion 3*, Holiday Inn Resort Phuket Surin Beach 4* на Пхукете, JW Marriott Khao Lak Resort & Spa 5* на курорте Као Лак.
В туроператоре Fun & Sun порекомендовали бронировать гостиницы на Пхукете – Centara Kata Resort 4* и Peach Blossom Resort 4*, а также Wyndham Garden Naithon Phuket 5*.
Отели на курорте Као Лак с моментальным подтверждением, где еще можно заказать размещение в ближайшие даты, назвали в компании LOTI – La Vela Khao Lak 4*, Graceland Khaolak Resort & Spa 5*.
Туроператоры обратили внимание, что на некоторые дни трудно найти места не только в гостиницах, но и на рейсах. «Загрузка просто отличная, до конца февраля занято более 50% мест. Причем в феврале есть такие даты, где осталось уже не более пяти билетов», – сообщили в компании Fun & Sun. «Откладывать бронирование на последний момент нельзя, – подтвердили в туроператоре Anex. – Например, на рейсе из Москвы 14 января немного свободных кресел есть, а вот на 15-е число остался один билет».