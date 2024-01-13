На Пхукете создадут центр безопасности на море после гибели ребёнка из России

Распоряжение отдал губернатор провинции Сопхон Суваннарат. Как сообщает портал The Phuket News, курировать работу центра будут военно-морские силы Таиланда.

31 декабря прошлого года катер с российскими туристами врезался в скалы в районе острова Майтон. Погибла пятилетняя девочка, шестеро взрослых получили различные травмы. Пострадали два члена экипажа.