От «Аэрофлота» ждут больше рейсов в Китай, Вьетнам и на Ближний Восток

«Аэрофлот» подвел вчера итоги работы в новогодние праздники: за 10 дней было перевезено 735 тыс. пассажиров, что на 37% больше, чем годом ранее. В списке самых популярных направлений без неожиданностей. Среди внутренних наиболее востребованными стали перелеты из Москвы в Санкт-Петербург, Сочи и Калининград. В международном топе победили рейсы из столицы на Пхукет, в Стамбул и Дубай.

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Можно ожидать, что тренд на расширение маршрутной сети как внутри России, так и за рубежом продолжится и в летнем расписании. Ресурсы для этого у авиакомпании есть. В прошлом году процесс дебермудизации, т. е. очистки от требований иностранных лизингодателей, прошло 98 лайнеров нацперевозчика.

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«Если говорить о внутрироссийском рынке, то можно вспомнить идею запустить авиашаттлы между Москвой и Петербургом, а также развитие региональных хабов и межрегиональных маршрутов. Что касается зарубежных, то здесь наиболее перспективными являются Китай, страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, а также Турция, где есть возможности роста. Причем можно ожидать открытия и новых направлений, и расширения уже существующих», – отмечает председатель совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин.

Источник в туроператорской компании Библио-Глобус, с которой «Аэрофлот» связывает долгосрочный контракт, уточнил: летом планируются те же направления, что были в сезоне 2023 года, плюс появившиеся зимой. Например, Хошимин, Санья.

Авиаэксперт Александр Мишин не исключил, что будет расширена полетная программа в Азию. В течение прошлого года обсуждалось открытие прямых рейсов из России на Филиппины и в Индонезию, на Бали. Возможно, и они будут наконец запущены, однако для этого нужны разрешения авиационных властей тех стран, куда будут летать российские лайнеры, а также длительные согласования с владельцами конкретных аэропортов.