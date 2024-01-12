В Таиланде считают приоритетным привлечение большего числа туристов из России

БАНГКОК, 12 января. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Таиланд уделяет первостепенное внимание привлечению еще большего числа туристов из России. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила глава Туристического управления Таиланда (TAT) Тхапани Киатпхайбун.

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"Я хотела бы поблагодарить российских туристов. Как вы знаете, мы прогнозировали в 2023 году, что около 1 млн туристов из России посетят Таиланд, однако по итогам года мы в итоге приняли 1,48 млн россиян. Это значительный показатель. В этой связи правительство, а также Министерство туризма и Туристическое управление Таиланда уделяют первостепенное внимание привлечению еще большего числа россиян", - сказала она.

Глава TAT отметила, что возглавляемое ею ведомство продолжит "тесно работать со всеми вовлеченными сторонами, чтобы внести вклад в обеспечение большей безопасности пребывания российских туристов".

Киатпхайбун в пятницу в Бангкоке приняла участие в презентации информационной кампании Thais Always Care, призванной повысить осведомленность жителей Таиланда о принципах гостеприимства, стандартах безопасности и других проблемах, с которыми могут сталкиваться туристы из разных стран.

Россияне по итогам 2023 года заняли пятое место среди всех национальных групп туристов, посетивших Таиланд. При этом турпоток из России в королевство вышел на допандемийный уровень. С 1 ноября россияне могут приехать в Таиланд с возможностью безвизового пребывания до 90 дней. Принятое в одностороннем порядке в октябре 2023 года таиландским правительством правило будет действовать до 30 апреля 2024 года включительно.