Турпоток россиян в Европу и Азию растет, утверждают аналитики «МегаФона»

В минувшие новогодние праздники за рубеж выехало на 11 процентов больше россиян, чем в прошлогодние зимние каникулы. Наряду с десятикратным ростом поездок в Китай и другие азиатские государства, на 8,5 процента увеличилось в эти выходные также количество россиян, посетивших европейские страны. К таким выводам пришли аналитики российского телеком-оператора «МегаФон» после тщательного изучения обезличенных данных абонентов в роуминге.

Популярными зимними туристическими направлениями остаются страны Азии. В 10 раз увеличилось число россиян, посетивших Китай, в особенности его выделенные островные территории: Гонконг — в 22 раза и Макао — в 35 раз. Такой резкий рост объясняется тем, что в прошлом году Поднебесная открыла границы для туристов после строгих трехлетних ограничений, введенных во время пандемии коронавируса. Значительный рост турпотока по сравнению с прошлыми новогодними каникулами показали также Вьетнам (148 процентов), Сингапур (130 процентов), Япония (94 процента) и Шри-Ланка (62 процента).

Растет интерес россиян также к Ближнему Востоку. В Объединенные Арабские Эмираты отправилось на 17 процентов больше туристов, чем в прошлом году. Соседняя Саудовская Аравия приняла на 20 процентов больше путешественников. Взрывной рост показал Кувейт — туда отравилось в 51 раз больше туристов из России, чем в прошлые новогодние праздники.

Турпоток в страны Европы в этом сезоне вырос на 8,5 процента. Среди стран Европы лучшую динамику продемонстрировали Италия (47 процентов), Германия (34 процента), Франция (27 процентов). По уровню прироста среди стран Европы лидирует Исландия — ее посетили в 3 раза больше россиян. Лидером в плане падения популярности среди европейских стран стала Финляндия — новогодний поток туда снизился на 71 процент.