Российские авиакомпании в 2023 году перевезли 105 млн пассажиров

Российские авиакомпании в прошлом году перевезли 105 млн пассажиров
Это на 10% больше показателя 2022 года.
С таким заявлением выступил министр транспорта России Виталий Савельев.
В свою очередь глава Росавиации Дмитрий Ядров в начале января этого года сообщил журналистам, что российские авиакомпании в 2023-м, по предварительным подсчётам, перевезли более 103 миллионов человек.
В ноябре прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что гражданская авиация преодолела основные трудности, которые были вызваны санкциями.