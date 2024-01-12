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Российские авиакомпании в прошлом году перевезли 105 млн пассажиров

Это на 10% больше показателя 2022 года.

Российские авиакомпании в 2023 году перевезли 105 млн пассажиров
© Unsplash

С таким заявлением выступил министр транспорта России Виталий Савельев.

В свою очередь глава Росавиации Дмитрий Ядров в начале января этого года сообщил журналистам, что российские авиакомпании в 2023-м, по предварительным подсчётам, перевезли более 103 миллионов человек.

В ноябре прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что гражданская авиация преодолела основные трудности, которые были вызваны санкциями.

Отдых за границей
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