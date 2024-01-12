Россияне стали чаще ездить в Европу

Тот тренд, о котором редакции TourDom.ru ранее рассказывали туроператоры, теперь подтвердили и в «Мегафоне». Они сделали свои выводы по числу абонентов, находившихся в роуминге в минувшие новогодние каникулы. Оказалось, что их количество выросло на 8,5% в сравнении с январем 2023-го.

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В списке стран-лидеров ожидаемо присутствуют Италия и Франция, где количество россиян увеличилось на половину и на четверть соответственно. Эти государства остаются одними из наиболее лояльных к заявителям на шенгены из РФ. А вот попадание на вторую строчку Германии (+34%) несколько удивительно. Уже 2 года ФРГ не жалует гостей из России, а визы с трудом получают даже те, кто едут в гости к родным по приглашениям. Лидер по падению тоже вполне предсказуемый – Финляндия, закрывшая свои границы.

В целом число туристов, выехавших за пределы РФ в эти каникулы, увеличилось на 11%. На других континентах взрывной рост увидели в Китае (в 10 раз), Гонконге (в 22 раза) и Макао (в 35 раз). Но это опять-таки ожидаемо в связи с открытием границ КНР после пандемии. Так что в данном случае речь идет об увеличении с нулевых показателей. Из других азиатских стран значительно прибавили Вьетнам (рост в 2,5 раза), Сингапур (в 2,3), Япония (почти вдвое) и Шри-Ланка (+62%).