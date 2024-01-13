Местные и туристы выбирают активный отдых на горнолыжных курортах Беларуси

На горнолыжных курортах Беларуси наплыв посетителей. Среди них много туристов, и в основном это россияне. С новичками готовы работать опытные инструкторы, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская. Впервые в жизни встал на сноуборд и только готовится к спуску с ветерком. Никита Ильюшков решил освоить снаряд вместе с другом.

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«Просто люблю любой вид спорта, абсолютно любой, вот у меня есть друг, который умеет кататься, он решил меня научить, хотя бы попробовать», – рассказал посетитель горнолыжного комплекса Никита Ильюшков.

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«Нравится ощущение скорости и того, что нет ничего вокруг, несешься сам по себе, у тебя только доска, сам управляешь, все только от тебя зависит, интересно, приятно», – поделился посетитель горнолыжного комплекса Богдан Тютюльник. Катаются здесь и целыми семьями. Сергей Чубаков и Галина Кротова приехали вместе с сыном из Смоленска. Зимние каникулы в Беларуси – уже традиция. В этот раз встали на лыжи.

«Мы приезжаем практически каждый год, еще с 2013 года ездим, есть с чем сравнить. Нравится нам и сервис, и обслуживание, и гостеприимство. Вообще Беларусь мы любим», – рассказал посетитель горнолыжного комплекса Сергей Чубаков.

Любое снаряжение можно взять в прокат. Цена фиксированная. Включает вход на 11 трасс и подъемники на весь день. Всего катания обойдутся примерно в 80 белорусских или 2270 российских рублей.

«Услуги инструктора доступны, и в этом сезоне мы наблюдаем значительный прирост по интересу к данной услуге. Они у нас обучают на учебно-тренировочном комплексе», – рассказала главный маркетолог горнолыжного комплекса Диана Павлович.