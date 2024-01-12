Российские туристы установили исторический рекорд по поездкам на Кубу

Почти 185 тысяч российских туристов посетили Кубу в 2023 году, что превышает допандемийный уровень. Об этом Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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Уточняется, что в минувшему году на карибском курорте отдохнуло в 3,4 раза больше человек из России, чем в 2022-м. По поездкам на Кубу россияне установили исторический рекорд: предыдущий максимальный показатель в 178 тысяч визитов зафиксировали в 2019 году.

«По количеству туристических прибытий в 2023 году Россия стала третьим по значимости въездным рынком для Кубы», — отмечается в публикации.

По мнению туроператоров, спрос на туры в страну Латинской Америки остается стабильно высоким. Благодаря этому авиакомпания Nordwind, которая обеспечивает 84 процента перевозок на Кубу, продлила полетную программу на летний сезон 2024 года.