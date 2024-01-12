Посольство попросило россиян не приезжать в Папуа — Новую Гвинею

В целях безопасности гражданам России рекомендовали воздержаться от посещения Папуа — Новой Гвинеи из-за начавшихся в стране беспорядков. Об этом заявили РИА Новости в российской дипмиссии в Индонезии, которая по совместительству исполняет представительские функции в Папуа — Новой Гвинее. 10 января в столице государства вспыхнули беспорядки. Граждане обвинили правительство страны в принятии новых налогов и устроили погромы магазинов. В протестах участвуют порядка 200 работников правоохранительных органов и силовых структур. В дипмиссии обратили внимание, что российские граждане после начала беспорядков пока в посольство не обращались.