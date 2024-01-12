Туриста возмутила попытка «реквизировать» у него чемодан на авиарейсе

«Уже в “рукаве”, по которому пассажиры проходят в самолет, очередь остановили и начали изымать чемоданы cabin size (то есть те, что по габаритам и весу разрешены к перевозке в ручной клади. – Ред.). На мой отказ сдать чемодан, поскольку он включен в тариф и соответствует всем разрешенным параметрам, сотрудники аэропорта пригрозили вовсе снять меня с рейса. В итоге все же пустили в самолет с чемоданом, но только после обращения к представителю авиакомпании. Принудительно изымать личные вещи у пассажиров недопустимо, это произвол», – пишет турист.

Как поясняет председатель совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин, подобная практика есть у многих авиакомпаний мира. При полной загрузке рейса и с учетом того, что, помимо чемоданов, у пассажиров пакеты из duty free, зимой – габаритная верхняя одежда, может не хватать места на багажных полках в салоне самолета. Авиакомпания не имеет права этого допускать по соображениям безопасности полетов – проходы не должны быть загромождены вещами для беспрепятственной эвакуации пассажиров в случае чрезвычайной ситуации. Иногда при полной загрузке рейса сотрудники авиакомпаний еще на этапе регистрации предлагают сдать в багажный отсек часть ручной клади бесплатно, даже если норма багажа по весу превышена. Но порой часть ручной клади отправляют в багаж при посадке на борт.