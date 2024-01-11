Турагент пожаловалась на кражу денег из номера в отеле Дубая

В редакцию TourDom.ru обратилась турагент: у ее клиентов в предпоследний день отдыха исчезли деньги из номера в отеле Bluewaters Dubai 5* в Дубае (бывший Caesars Palace). Сумма – более 5 тыс. долларов – лежала в косметичке, вне сейфа. Туристка обнаружила это сегодня в обеденное время и тут же обратилась на ресепшен.

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«В отеле восприняли эту ситуацию очень спокойно, сначала отказались вызвать полицию. Явно не хотели разбираться с этим случаем. Никто даже не извинился перед моими туристами!» – пишет Екатерина.

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Она добавила, что в телеграм-канале гостиницы все сообщения об инциденте были мгновенно удалены: «Складывается впечатление, что подобный случай здесь уже не первый и все в курсе и заодно».

В отеле Bluewaters Dubai редакции TourDom.ru подтвердили сам факт обращения туристов и то, что полиция уже прибыла в гостиницу, но официальный комментарий пообещали предоставить позже.

Гостиница несет ответственность за имущество, переданное на хранение с указанием содержания ценностей, например, в камеру хранения или в сейф на ресепшен, пояснил основатель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов. Полиция должна расследовать кражу. Если преступником окажется сотрудник отеля, то гостиница обязана возместить причиненный вред.

«Если же речь идет о крупной сумме денег, оставленных без присмотра не в сейфе, это дело только полиции, – добавил Георгий Мохов. – Соответственно, полицейские посмотрят записи с видеокамер, откроют историю магнитных ключей, выяснят, какая смена осуществляла уборку, и так далее». При этом ответственности за вещи, оставленные вне сейфа, гостиница не несет.

Поэтому крупные суммы денег и ценности туристам лучше держать в сейфе отеля, который открывается специальным ключом: «Тогда в случае пропажи есть хотя бы основание для предъявления претензий гостинице».

Если вы убираете в сейф какие-то вещи, украшения, деньги, желательно сфотографировать их прямо там: впоследствии снимок может служить доказательством, что именно пропало. Туристам советуют также сделать опись, какие купюры и ценности оставлены на хранение, ее в обязательном порядке заверяет администратор отеля.