Qatar Airways будет реже летать из Москвы в Доху

С 22 января авиакомпания Qatar Airways сократит частоту вылетов из Москвы в столицу Катара Доху. На маршруте будет выполняться 11 рейсов в неделю, тогда как сейчас их 14 – по два ежедневно. Самолет отправлением в 16:55 назначен только по средам, пятницам, субботам и воскресеньям, в 22:55 – каждый день. Соответствующие коррективы уже внесены в расписание перевозчика.

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Чаще всего рейсы в Катар используются туристами как транзитные, с пересадкой в аэропорту Дохи удобно добираться на Бали (Индонезия), Мальдивы, Сейшелы, Шри-Ланку, в Таиланд. По мнению руководителя туроператора Ambotis Виталия Стаматова, существенных неудобств от сокращения частоты полетов Qatar Airways у транзитных туристов не возникнет. Рейс в 22:55 по-прежнему отправляется ежедневно, кроме того, на указанных маршрутах нет недостатка в альтернативных стыковочных перелетах других иностранных авиаперевозчиков – Emirates, Etihad, Oman Air, flydubai и т. д. На некоторых направлениях есть и прямые рейсы.

Что касается туров в Катар, то Qatar Airways – единственная авиакомпания, которая летает из Москвы в Доху напрямую. Но и здесь сокращение частоты не должно сказаться существенным образом.

«Скорее сбалансируется спрос и предложение. На маршруте задействованы широкофюзеляжные лайнеры емкостью 450 кресел. При 14 рейсах в неделю можно перевести порядка 6300 пассажиров, при 11 – около 5000. Этого более чем достаточно для нынешнего турпотока в Катар из России», – считает Виталий Стаматов.

Один из подписчиков тг-канала «Крыша ТурДома» напоминает, что в свое время у Qatar Airways был ночной рейс из Москвы в Доху. Он был очень востребован у туристов, так как прилетал в столицу Катара не слишком ранним утром.