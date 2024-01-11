В Бразилии туристы сфотографировали пришельцев, стоящих на холме

Туристы в Бразилии уверяют, что сфотографировали на вершине холма двух существ, которые, по их мнению, являются пришельцами, пишет Daily Mail.

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Как рассказала женщина Сара Далете, она заметила причудливые фигуры на вершине холма, когда была с семьей на острове Илья-ду-Мел. Туристка добавила, что "пришельцы" были около 3 метров в высоту и активно двигали руками, но стояли на месте.

После того, как женщина опубликовала кадры в соцсетях, люди посчитали, что туристы увидели других путешественников, которых издалека и приняли за инопланетян. Другие комментаторы решили, что это просто большие надувные фигуры.

«Нет никаких достоверных доказательств того, что произошло что-то, связанное с инопланетянами в этом районе, в полиции была зафиксирована лишь драка между молодыми людьми», - добавил уфолог Ник Поуп.