Девушка съездила во Францию одна и заявила, что никому это не посоветует

Девушка по имени Анжела, которая провела шесть дней путешествуя в одиночку по Франции, говорит, что не рекомендует посещать эту страну одиноким туристам — особенно если они не говорят по-французски. Об этом она сообщила изданию Business Insider.

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Анжела родилась в Пекине, но сейчас проживает в Сан-Франциско и ведет аккаунт в социальных сетях, где рассказывает о своей работе организатора кулинарных мероприятий.

Видео дня

Ролик о своем путешествии во французский город Лион она опубликовала в TikTok. Она сказала, что эта поездка заставила ее чувствовать себя глупо, а видео девушка подписала фразой «Франция заставила меня плакать».

«Люди заставляют вас чувствовать себя плохо из-за того, что вы не знаете их культуру или не говорите на их языке», — добавила она в своем видео.

В видеоролике, снятом на берегу реки в Лионе, она говорит, что люди в этом городе кажутся ей равнодушными. По ее словам, во время поездок в Италию и Германию у нее не было подобных проблем с общением с местными жителями.

В комментариях к видео десятки людей сочувствовали Анжеле и говорили, что у них тоже был негативный опыт общения с местными жителями во Франции.

«Девушка, я живу в Лионе, я не француженка, и да, все мои друзья — иностранцы, потому что у французов есть только французские друзья, даже если вы говорите по-французски», — написал один пользователь.

Другой человек прокомментировал: «Париж так подвел, особенно учитывая, что я и моя мама носим хиджаб, на нас пялились, и никто, кроме одного парня-булочника, не приветствовал нас и не улыбался».

Однако в некоторых комментариях прозвучала мысль о том, что Анжеле следует брать на себя ответственность при общении с местными жителями.

«На самом деле, когда вы путешествуете, вам стоит приложить усилия, чтобы выучить несколько слов на родном языке страны, которую вы посещаете. Это позволит вам взглянуть на себя с другой стороны и сделает вас более открытым для общения», — говорит еще один комментатор.

Анжела ответила на этот комментарий в другом видео, где она перечислила список слов, которые она может сказать по-французски.

«Меня поражает, что люди делают обо мне всевозможные предположения в Интернете. Самое смешное, что я старалась говорить на горстке французских слов, которые я выучила, где бы я ни была», — сказала она в своем видео.

Позже Анжела сообщила в своих соцсетях, что после того, как ее видео стало вирусным, к ней обратились французские СМИ. Она отметила, что получила предложения вернуться во Францию с гостевым визитом.

«Когда я была там, никто не хотел со мной разговаривать, кроме милой француженки в моем отеле, моего дружелюбного гида из Барселоны и пары, которую я встретила, когда ужинала одна».

Анжела рассказала, что она очень общительный человек и в Лионе чувствовала себя не в своей тарелке.

«Языковой барьер — не главная причина. Это общая холодная и безразличная обстановка, которая заставляет чувствовать себя изолированно», — сказала Анжела.

Что касается ответной реакции на ее пост, то она говорит, что реакция была в основном положительной.

«На самом деле я получила больше поддержки, чем критики. Я ошеломлена количеством теплых сообщений, которые я получаю от людей со всего мира, включая французов, живущих в Лионе и других частях Франции», — заключила она.