Китай смягчил требования к оформлению виз для иностранцев

Китай ослабит некоторые визовые требования, чтобы иностранцам было легче путешествовать по делам бизнеса, образования и туризма. Этот шаг был предпринят в связи с стремлением правительства оживить замедляющуюся экономику, пишет Bloomberg.

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Национальная иммиграционная администрация наметила пять шагов, включая разрешение иностранцам подавать заявления на повторный въезд, упрощение оформления виз и разрешение тем, кому необходимо срочно въехать в Китай по работе или по другим причинам, обращаться также за портовыми визами или визой по прибытии.

Эти шаги являются частью более широких усилий Китая по привлечению иностранных путешественников, поскольку в начале 2023 года вновь открыты границы после снятия ограничений в связи с пандемией. За последний год китайская сторона предоставила большему числу стран безвизовый въезд, одновременно увеличив количество прямых рейсов с зарубежными пунктами назначения.