Китай смягчил требования к оформлению виз для иностранцев с целью стимулирования туризма
Китай ослабит некоторые визовые требования, чтобы иностранцам было легче путешествовать по делам бизнеса, образования и туризма. Этот шаг был предпринят в связи с стремлением правительства оживить замедляющуюся экономику, пишет Bloomberg.
Национальная иммиграционная администрация наметила пять шагов, включая разрешение иностранцам подавать заявления на повторный въезд, упрощение оформления виз и разрешение тем, кому необходимо срочно въехать в Китай по работе или по другим причинам, обращаться также за портовыми визами или визой по прибытии.
Эти шаги являются частью более широких усилий Китая по привлечению иностранных путешественников, поскольку в начале 2023 года вновь открыты границы после снятия ограничений в связи с пандемией. За последний год китайская сторона предоставила большему числу стран безвизовый въезд, одновременно увеличив количество прямых рейсов с зарубежными пунктами назначения.
Другие меры включают разрешение путешественникам обращаться за продлением или заменой визы в ближайший полицейский участок. Предусматривается также освобождение путешественников, совершающих транзит в течение 24 часов, от пограничного досмотра в Пекине и других международных аэропортах.