Бразилия стала самой безопасной для туристов южноамериканской страной
В 2024 году Бразилия стала самой безопасной для путешественников страной Южной Америки. Об этом говорится в исследовании крупной страховой компании.
Поднявшись на 27 позиций по сравнению с предыдущим годом, Бразилия теперь занимает 15-е место в мире. Это заметное достижение для страны в сфере безопасности путешествий.
Бразилия поднялась в рейтинге благодаря эффективным стратегиям правительства, направленным на повышение уровня общественной и туристической безопасности.
Федеральное правительство вложило значительные инвестиции в эти сферы, чтобы обеспечить всем путешественников комфортный отдых.
Среди стран Южной Америки Бразилия лидирует по уровню безопасности. Государство обладает развитой инфраструктурой, предотвращающей дорожно-транспортные происшествия.
Все это способствует повышению статуса Бразилии как безопасного туристического направления и укрепляет международную репутацию страны. Об этом пишет The Rio Time.