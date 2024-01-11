Бразилия стала самой безопасной для туристов южноамериканской страной

В 2024 году Бразилия стала самой безопасной для путешественников страной Южной Америки. Об этом говорится в исследовании крупной страховой компании.

© ТВ БРИКС

Поднявшись на 27 позиций по сравнению с предыдущим годом, Бразилия теперь занимает 15-е место в мире. Это заметное достижение для страны в сфере безопасности путешествий.

Бразилия поднялась в рейтинге благодаря эффективным стратегиям правительства, направленным на повышение уровня общественной и туристической безопасности.

Федеральное правительство вложило значительные инвестиции в эти сферы, чтобы обеспечить всем путешественников комфортный отдых.

Среди стран Южной Америки Бразилия лидирует по уровню безопасности. Государство обладает развитой инфраструктурой, предотвращающей дорожно-транспортные происшествия.