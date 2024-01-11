Туроператор назвала лучшие для отдыха страны

Руководитель турагентства «Джунгли Тур» Светлана Удилова рассказала о самых популярных направлениях для туризма в 2024 году. Россияне смогут отправиться на отдых в Эмираты, Египет, Турцию и другие страны.

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«Думаю, что 2024 год для туризма будет примерно таким же, как 2023. Среди лидеров по направлениям останутся Турция, Эмираты, Египет и Таиланд», – отмечает эксперт.

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К Турции все привыкли: летом вылеты происходят ежедневно, большой ассортимент отелей. Эти факторы позволяют подобрать отдых разной продолжительности в соответствии с нужным бюджетом, к тому же до страны короткий перелет, а на месте понятный сервис.

Эмираты стали фактически круглогодичным направлением. В ОАЭ летают из Екатеринбурга две зарубежные авиакомпании – FlyDubai и Air Arabia, а в конце 2023 года полеты в ОАЭ возобновили «Уральские авиалинии».

«Когда достаточно перевозки, мы получаем вполне конкурентоспособные цены. Эмираты давно перестали воспринимать только как люксовое направление, здесь много городских 3- и 4-звездных отелей, которые очень востребованы», – объяснила Удилова.

В Египет и Таиланд несложно попасть, также это любимые направления у многих граждан.

«Люди летят к Красному морю посмотреть рыбок, в Таиланд – за слониками и экзотическими фруктами. Интерес к этим странам останется», – считает турагент.

Что же касается Европы, то сейчас это индивидуальные поездки, не массовые. Летают по делам, к родственникам. Прямых рейсов нет, чаще всего стыковки происходят в Стамбуле. Все стало дороже, сложнее с визами. Если ничего не поменяется, в 2024-м Европа останется направлением для индивидуальных поездок, хотя люди очень скучают по Италии, Испании, Греции и другим странам.

«Есть еще морские круизы, Мальдивы и Сейшелы. Есть туры в страны карибского бассейна – на Кубу и в Венесуэлу. Все это направления не массового спроса, они останутся востребованными, у них своя постоянная аудитория», – объяснила эксперт.

Внутренний туризм будет расти. Из-за роста цен на зарубежный отдых и внешней обстановки многие делают выбор в пользу российского туризма. Кто-то едет самостоятельно, кто-то – по путевке. Рост в этом сегменте продолжится, по мнению Удиловой.