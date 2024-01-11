Россияне стали чаще отдыхать в горах и в Европе

По данным исследования OneTwoTrip, более половины россиян, а именно 51,8%, планируют отдохнуть за границей. Согласно опубликованным результатам, самым популярным российским городом для отдыха в январе остается Москва, где уже забронировали гостиницу 26,4% путешественников.

Сочи занимает второе место с долей 18,5%, а на третьем месте расположился Санкт-Петербург с 15,8%. В списке популярных направлений также значатся Казань, Калининград, Иркутск, Архыз, Екатеринбург, Домбай и Краснодар.

Среди зарубежных направлений россияне чаще всего выбирают Бангкок и Стамбул. Однако, спрос на отели в Турции снизился на 20%, в то время как популярность отдыха в Таиланде увеличилась. В топ-10 также вошли Дубай, Париж, Милан, Рим, Палермо и Ереван. Например, популярность Палермо выросла совсем недавно, а вот в Ереван и Дубай отправится меньше россиян.