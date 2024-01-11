АТОР: Российский турпоток на Сейшельские острова в 2023 году побил рекорд

«Российский турпоток на Сейшелы по итогам 2023 года составил 38 тыс. 172 визита. Это очень близко к прогнозам островных властей, рассчитывавших на турпоток «около 40 тыс.». Но главное – что это новый исторический рекорд: столько россиян на Сейшелы ранее за год никогда не приезжали. К слову, прогнозы о новом рекорде ранее туристические власти островов уже делали», – говорится в сообщении.