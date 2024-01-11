АТОР: Российский турпоток на Сейшельские острова в 2023 году побил рекорд
Российский турпоток на Сейшельские острова по итогам 2023 года установил новый рекорд, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные Национального бюро статистики Сейшельских островов.
«Российский турпоток на Сейшелы по итогам 2023 года составил 38 тыс. 172 визита. Это очень близко к прогнозам островных властей, рассчитывавших на турпоток «около 40 тыс.». Но главное – что это новый исторический рекорд: столько россиян на Сейшелы ранее за год никогда не приезжали. К слову, прогнозы о новом рекорде ранее туристические власти островов уже делали», – говорится в сообщении.
Уточняется, что российский турпоток на Сейшельские острова превысил объемы 2022 года на 24,8%, а также побил прежний исторический рекорд 2021 года, превзойдя его на 18%.
«Направление стало в России практически круглогодичным, а в 2024 году туристические власти островов ожидают роста российского турпотока еще на 5%», – добавили в АТОР.