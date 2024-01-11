Тур из Приморья в КНДР: что нужно знать об отдыхе и сколько брать денег

9 февраля состоится пробный тур из Приморья на горнолыжный курорт Северной Кореи. Стоимость – 750 долларов с человека за 4 дня и 3 ночи. Туристам обещают насыщенную программу и интересный отдых. К чему именно следует быть готовым туристам, узнал корреспондент «ФедералПресс».

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Туры в Северную Корею запустили из Приморья: что входит и сколько стоит

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Как рассказала руководитель по развитию северокорейского направления ООО «Восток Интур» Наталья Амита, программа тура рассчитана на 4 дня и 3 ночи. В стоимость, которая составляет 750 долларов с человека, входит туристическая виза, перелет Владивосток – Пхеньян – Гальма – Пхеньян – Владивосток, одна ночь в четырехзвездочной гостинице и две ночи в пятизвездочной гостинице, завтраки, транспорт и экскурсии.

Все экскурсии для туристов проводят русскоговорящие гиды, которые сопровождают отдыхающих на протяжении всего пребывания в стране.

Среди экскурсий, который запланированы в первый день во время пребывания Пхеньяне – обзорная экскурсия по городу, посещение Триумфальной арки, Монумент идей чучхе, Монумент основания Трудовой партии Кореи, площадь имени Кир Ир Сена и другие.

Во второй день туристы отправляются на горнолыжный курорт Масикрен, где проведут два дня.

Четвертый день – дорога обратно, однако утром еще можно будет прокатиться на лыжах.

Расходы

Помимо 750 долларов туристам необходимо рассчитывать и на дополнительные расходы. Например, оплачивать обеды и ужины придется самостоятельно – 5 – 10 долларов на человека, алкогольные напитки также оплачиваются отдельно.

В стоимость тура не входят ски-пасы и прокат оборудования, которые также можно привести с собой.

Например, прокат полного комплекта снаряжения вместе со ски-пассом на 2 часа обойдется в 40 долларов.

Первый тур запланирован на 9 февраля

Отметим, что отправиться на северокорейский курорт могут не только те, кто катается на лыжах или сноубордах. Активный отдых предусмотрен для всех. Например, можно покататься на снегоходах или провести время в спа-комплексе. Также в гостинице есть бассейн, джакузи, сауна, ресторан, бар, бильярд, караоке, детская игровая комната, танцевальная комната.

Как оформить путевку

Для оформления тура необходимо обратиться в туристическую компанию.

«Мы присылаем анкету, которые необходимо заполнить, прикрепить две фотографии и отправить нам обратно, после этого все данные мы уже отправляем в КНДР, где и принимается решение о выдаче визы. Единственное ограничение, которое может быть на въезд в Северную Корею – многократное посещение Японии», – рассказала Наталья Амита.