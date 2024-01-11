В Турции три дня ищут русскую туристку, пропавшую в горах при странных обстоятельствах

В Турции загадочно пропала туристка из Кирова. 40-летняя Надежда Ярыгина должна была 8 января вернуться в Москву, а после – отправиться в родной город. Но в приземлившемся в России самолёте женщины не было.

© Рег_2x2.su (Благовещенск)

Подробности случившегося рассказала подруга пропавшей Евгения. В беседе с журналистами «Комсомольской правды» она объяснила, что Надежда рассчитывала провести за границей новогодние праздники, а 9 января уже выйти на работу. В путешествие она отправилась одна, но такое бывало нередко.

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Это никакая не проблема, это не побег от реальности. Это не встреча с каким-то, не дай бог, мужчиной или еще что-то такое. Это просто в ее характере – выбирать спокойный отдых, чтобы переключиться, восстановиться и вернуться.

До 3 января всё было в порядке. Надежда отвечала на звонки и сообщения, делилась, что отпуск проходит хорошо. У неё не было никаких конфликтов ни с местными жителями, ни с другими туристами – по крайней мере, ни о чём таком подругам она не писала.

В четверг, 4 января, женщина должна была отправиться в поход в горы. Это не было опасное предприятие: как объяснила Евгения, не требовалась ни специальная одежда, ни снаряжение. Однако в тот день в Кемере стояла плохая погода – дождь и туман. Родные пропавшей подозревают, что с ней могло что-то случиться: например, что Надежда поскользнулась, получила травму или упала в овраг.

Отмечается, что на связь Надежда Ярыгина не выходит как раз с 4 января. С тех пор её телефон выключен, отследить по нему местоположение женщины не представляется возможным. При этом паспорт и личные вещи пропавшей нашли в её номере в Турции.

С помощью телеканала Рен-ТВ подруга Надежды обратилась к общественности. Она попросила откликнуться всех, у кого есть какая-либо информация о пропавшей.

Может быть, кто-то отдыхал или отдыхает в том же отеле, кто-то живёт в Турции или находится там в данный момент. Это очень важно для друзей и родителей Надежды.

Из семьи у женщины остались родители. Они подали заявление о пропаже в российскую полицию. Также поисками занимаются правоохранительные органы Турции, причём ищут не только на горной тропе, но и на побережье.