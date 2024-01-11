Россиянка побывала на Кубе и пожаловалась на нехватку продуктов в местных магазинах. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Скудный ассортимент товаров на карибском острове путешественница описала фразой «выбор без выбора». Она посетила супермаркет торгового центра American Plaza в Варадеро и рассказала, что там можно купить молоко, сыр, персики, фасоль, местное пиво. Также на прилавках была представлена рыба, которая «выглядела страшновато».

«Единственное, что не в дефиците, — ром», — отметила блогерша.

Она добавила, что цены по кубинским меркам там «совершенно неподъемные», а на кассе супермаркета принимают только доллары.

По словам россиянки, в аптеках лекарств тоже мало, иногда в наличии нет даже бинтов.

«С шампунями и средствами гигиены история не лучше. Они как бы есть, но выбора нет, да и цены вас не порадуют», — заключила она.

Ранее эта же тревел-блогерша рассказала, в каких домах живут на Кубе местные жители.