Пассажир открыл дверь самолета, выпал на взлетную полосу и угодил в больницу

Пассажир рейса авиакомпании Air Canada сразу после посадки открыл дверь самолета, выпал на взлетную полосу и угодил в больницу. Подробности истории сообщает CityNews.

Уточняется, что инцидент произошел на борту лайнера, который 8 января должен был вылететь из международного аэропорта Торонто Пирсон в Дубай. Зайдя в салон, мужчина, вместо того чтобы занять свое место, прошел в противоположный конец воздушного судна, открыл дверь и выпал на полосу.

Как пишет источник, после падения он получил травмы и был доставлен в больницу. Рейс, на борту которого находились 319 пассажиров, пришлось задержать на шесть часов.