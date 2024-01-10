Туроператор: отели Турции снизили цены для российского рынка

После не слишком удачного для Турции сезона 2023 года, когда многие отели недополучили клиентов из-за высоких цен, редакция TourDom.ru решила выяснить у экспертов, стоит ли ожидать снижения и как идут акции раннего бронирования на сезон-2024. Комментарии от туроператоров поступают противоречивые.

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«Отельеры снизили цены для российского рынка, в итоге стоимость пакета в евро снизилась в среднем на 27%», – сообщили TourDom.ru в Coral Travel.

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В компании уточнили, что 98% отелей определилось с ценами на 2024 год, при этом темпы раннего бронирования превышают прошлогодние показатели.

Представитель еще одного туроператора назвал другие цифры: в рамках контрактов цены снижены на 10–15% «либо не повышены».

В компании Anex нам подтвердили, что после завершения летнего сезона 2023 года турецкие отельеры пообещали серьезные скидки, однако «переговоры пока ведутся».

При этом, по словам представителей двух турецких гостиничных сетей – Crystal Hotels и Akka Hotels, их цены остались примерно на уровне прошлого года.

Речь идет о тарифах, которые гостиницы включают в контракты с туроператорами, номинированные в евро. Напомним, что в январе 2023-го европейская валюта стоила 75 руб., а сейчас – 98. Однако это меньше, чем прошлым летом, когда курс достигал 110 руб.

Таким образом, вопрос о том, насколько привлекательны для туристов рублевые цены на отдых в Турции в 2024 году, остается открытым. Судя по комментариям в телеграм-канале «Крыша ТурДома», некоторые действительно заметили снижение цен. «Akra Fethiye The Residence на раннем бронировании в 2022 году был дороже на 25% чем сейчас», – привел пример один из подписчиков. В то же время есть и противоположные комментарии из серии: «Турция очень дорогая».

По словам нашего собеседника в одной из туроператорских компаний, интерес к раннему бронированию сейчас невысокий. Продажи сдерживает не только ослабевший рубль, но и отсутствие гарантии того, что покупать заранее действительно выгоднее. Один из наших подписчиков поделился опытом покупки тура ровно год назад на майские праздники: «За 2 недели до вылета цена упала на 100 тыс. Проще было аннулировать со штрафом, “выиграть” 80 тыс. и забронировать снова. Раннее бронирование в наше время такое себе».