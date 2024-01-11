Глава ОПИ Павлов: потребители могут вернуть деньги за подарочный сертификат

Потребители имеют право вернуть деньги за подарочный сертификат, это подтвердили в Верховном суде России. Об этом "Москве 24" рассказал председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов. "Это возможно, если по определенным причинам им не удалось воспользоваться. Например, у сертификата закончился срок действия или если человек не нашел в продаже подходящего товара", - пояснил эксперт. При этом вернуть денежные средства может не только приобретатель сертификата, но и последующий его владелец. Для этого нужно обратиться с этим требованием в соответствующую компанию. В случае отказа вернуть деньги можно написать письменную претензию на имя руководства магазина. Если ее не выполнят, можно обратиться в суд, заключил Павлов. В декабре Олег Павлов говорил, что покупатель может купить товар по той стоимости, которая указана на ценнике, даже если на кассе сумма оказалась выше. Если же разницу в цене удалось обнаружить только дома, покупатель может вернуться в магазин с требованием вернуть излишне уплаченную сумму, уточнил он.