В Таиланде в 2023 году отдохнули 1,5 миллиона россиян

Таиланд в 2023 году посетили почти 1,5 миллиона россиян, это больше, чем в допандемийном 2019 году, рассказали в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). Тогда в этой стране отдохнули 1,47 миллиона туристов из РФ (1,48 миллиона - в 2023-ем).

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По словам вице-президента РСТ Дмитрия Горина, путевки в Таиланд продавались очень активно в течение всего года, а за осенние месяцы его объемы практически удвоились. Рынок восстанавливается благодаря безвизовому режиму. Кроме того, российские перевозчики предлагают регулярные и чартерные рейсы из большого количества городов Урала, Сибири и Дальнего Востока. Также спрос сохраняется на стыковочные рейсы.

Эксперт прогнозирует, что спрос на Таиланд будет высоким и в 2024 году. Он входит в топ-5 по продажам. Цены на путевки в этом году могут вырасти на 10%.