Катер с российскими туристами затонул у острова Пхукет

Перевозивший российских туристов прогулочный катер Martini затонул близ острова Пхукет. Об этом сообщили в туристической полиции провинции. Инцидент произошел во вторник. В момент ЧП на катере находились шесть россиян и три гражданина Таиланда, все они успели спастись, отмечает телеканал «360».