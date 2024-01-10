Катер с российскими туристами затонул у острова Пхукет
Перевозивший российских туристов прогулочный катер Martini затонул близ острова Пхукет. Об этом сообщили в туристической полиции провинции. Инцидент произошел во вторник. В момент ЧП на катере находились шесть россиян и три гражданина Таиланда, все они успели спастись, отмечает телеканал «360».
«Все туристы были подобраны прибывшей на место инцидента лодкой Panwa princess, после чего их доставили в гостиницу», — приводит сообщение полиции ТАСС.
По предварительным данным, причиной ЧП стало попадание воды в машинное отделение. Никто не пострадал. Ранее у острова Пхукет потерпел крушение скоростной катер с россиянами, пострадали шесть человек, кроме того, погибла пятилетняя девочка, напоминает RT.