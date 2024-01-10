Отельеры Гоа: e-visa для туристов нужно заменить на визы по прибытии

Турбизнес Гоа намерен обратиться к правительству Индии с просьбой отойти от формата e-visa. Вместо этого предлагается заменить их на визы по прибытии. С такой инициативой выступила Ассоциация владельцев малых и средних отелей штата (SMHA), сообщает издание Timesofindia.
Причина данного решения проста – по итогам прошлого года туротрасль Гоа недосчиталась 80% прибыли по сравнением с 2022-м. Фактически многие туристические компании и отели работали себе в убыток. Такая ситуация сложилась из-за резкого падения турпотока. Гоа стремительно перестает пользоваться популярностью у туристов.
Для борьбы с негативной тенденцией ассоциация и предлагает изменить подход к выдаче виз. То есть туристам из стран, которые могут оформить e-visa, сразу выдавать визу по прибытии.
«Туристы жалуются, что для оформления электронного разрешения на въезд нужно много документов, процедура запутанная. Некоторым задерживают выдачу виз или вовсе отказывают. И это туристы из Европейской части, включая Россию, и США. Так зачем им утруждать себя получением визы, если можно поехать в страну, где она не нужна?» – сетуют в SMHA.
Отметим, что граждане некоторых стран все-таки могут получить визу по прибытии в Индию. Однако список государств достаточно скромный: ОАЭ, Южная Корея и Япония. То есть чисто технически процедура обкатанная, но россиянам она недоступна.
«Полноценный запуск виз по прибытии помог бы Индии привлечь новых туристов и превратить Гоа в сильного конкурента для других направлений Юго-Восточной Азии», – заключили в SMHA.