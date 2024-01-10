Отельеры Гоа: e-visa для туристов нужно заменить на визы по прибытии

«Туристы жалуются, что для оформления электронного разрешения на въезд нужно много документов, процедура запутанная. Некоторым задерживают выдачу виз или вовсе отказывают. И это туристы из Европейской части, включая Россию, и США. Так зачем им утруждать себя получением визы, если можно поехать в страну, где она не нужна?» – сетуют в SMHA.