Блогер описал поездку в Монголию фразой «как в русских народных сказках»

«В Монголии вы совершенно спокойно можете встретить человека, идущего по дороге или вообще по степи с одними лишь грунтовками из пункта А в пункт Б. Спросите, что же здесь удивительного? А как вам нюанс, что между А и Б километров 30-40, а вы как раз на середине пути между ними?» — написал россиянин.