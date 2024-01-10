Поток китайских туристов в Якутию вырос на 50% в 2023 году

Туристический поток из Китая в Якутию за 2023 год вырос на 50% по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства предпринимательства, торговли и туризма.

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"Туристический поток из Китайской Народной Республики ежегодно увеличивается. В 2023 году туристический поток из Китая в Якутию вырос на 50% по сравнению с предыдущим годом. По данным Саха(Якутия)стата, в 2021 году Якутию посетил 51 турист, в 2022-м - 223", - рассказали в министерстве.

Как ранее сообщали ТАСС в региональном агентстве развития туризма и территориального маркетинга, Якутия интересна китайским туристам в основном своими заповедными локациями и удивительными пейзажами. Из видов туризма они предпочитают экстремальный, активный и охотничий. Кроме того, одной из мотиваций узнать Якутию выделяют возможность цифрового детокса - отдыха от цифровых технологий и гаджетов в экологически чистых малолюдных местах.

В Якутии работают 28 туроператоров и реализуются свыше 170 туристических продуктов. Разместиться можно в более чем 200 различных гостиницах или отелях. В регионе сейчас насчитывается 99 классифицированных гостиниц, 121 турбаза.