Российским отдыхающим может достаться больше мест в отелях Турции следующим летом

Власти Германии намерены с мая повысить на 20% налог на авиабилеты – ticketsteuer, который авиаперевозчики должны перечислять в казну, пишут немецкие СМИ. Это может привести к существенному подорожанию мест на авиарейсах, так как перевозчикам придется закладывать дополнительные расходы в тарифы.

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Идея не нова, инициативу выдвигал Минфин Германии еще в 2019 году в рамках программы по защите климата, но решение отложили. Одновременно предполагалось несколько снизить НДС на междугородние ж/д перевозки, теперь же речь об этом не идет. Указанная мера – один из способов залатать многомиллиардную дыру в бюджете страны, образовавшуюся к началу 2024 года.

Так как прямого авиасообщения между Россией и странами ЕС с марта 2022 года нет, немецкие авиакомпании к нам не летают, то прямых последствий для отечественных туристов от подорожания билетов не будет. А вот косвенные возможны, и не исключено, что отчасти они даже на руку нашим отдыхающим. Ведь по итогам 9 месяцев 2023 года немецкие туристы на втором месте после россиян по числу отдыхающих в Турции. На обеспеченных путешественниках из Германии рост стоимости авиаперевозки вряд ли скажется, но бюргеры, рассчитывающие на бюджетный отдых могут и скорректировать свои планы поездок на турецкие курорты в следующем летнем сезоне. В этом случае на другие рынки, в том числе и российский, может быть выделено больше мест в гостиницах за счет сокращения немецкой квоты.