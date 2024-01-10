Россияне получат минимум 8 тысяч свободных номеров на Мальдивах благодаря индийцам

Индийцы массово отказываются от отдыха на Мальдивах. Туристы отменили уже более 8 тыс. броней в отелях островного государства и сдали 2,5 тыс. билетов, сообщает Skift.

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Также один из крупнейших в Индии сервисов по бронированию путешествий EaseMyTrip приостановил продажу турпакетов на Мальдивы. В компании отмечают, что запрет будет действовать неопределенный срок, а туристов постараются перенаправлять на внутренние маршруты.

Причина такой реакции бизнеса и общественности не случайна. На прошлой неделе премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил Лакшадвипский архипелаг, отметил красоту островов и призвал сограждан отдыхать на родине. Но сразу три мальдивских высокопоставленных чиновника посчитали это «плевком» в Мальдивы и настрочили кучу унизительных комментариев в социальной сети X (раньше Twitter, запрещенный на территории РФ). Например, премьера назвали «клоуном» и «израильской марионеткой».

Понятно, что Индия не стала терпеть оскорбления своего лидера. Отказаться от отдыха на Мальдивах туристов попросили влиятельные члены правительства, кинозвезды, спортсмены. Собственно, граждане прислушались к этой просьбе, а в соцсетях началась настоящая кампания против Мальдив.

В свою очередь, турбизнес республики в панике. Индийцы на первом месте по турпотоку в страну, за ними россияне с мизерным отрывом, поэтому потеря такой большой части отдыхающих может быть критична.