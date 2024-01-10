Налог для иностранных туристов отменили в Казахстане
Власти Казахстана отменили налог для иностранных туристов, сообщает министерство туризма и спорта республики.
Обязательный взнос с иностранных гостей был введен в Казахстане с 1 января 2022 года, однако взимать его стали только в 2023 году. Размер платежа составлял от 1% до 5% от стоимости проживания в зависимости от региона.
За десять месяцев туристический налог пополнил бюджет республики на 500 миллионов тенге (около 100 миллионов рублей).
Ранее сообщалось, что власти Бали начнут взимать с иностранцев туристический налог с 2024 года. Средства будут использовать для пополнения казны и защиты культурного наследия страны.