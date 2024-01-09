Названы самые популярные среди россиян страны для путешествий в 2024 году

В этом году, пишет пресс-служба Ассоциации туроператоров России, мы будем путешествовать больше, чем в прошлом. В топе у россиян до сих пор страны Юго-Восточной Азии, причем те, куда долететь можно прямым рейсом. ОАЭ, Таиланд, Египет, Мальдивы, Шри-Ланка — по-прежнему одни из самых востребованных направлений. Однако интерес повысился и к менее популярным странам, например Кубе. Большинство туристов, отмечают специалисты, собираются полететь туда в 2024 году впервые, но немало и тех, кто уже был в западном полушарии.