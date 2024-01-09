Названы самые популярные среди россиян страны для путешествий в 2024 году
В этом году, пишет пресс-служба Ассоциации туроператоров России, мы будем путешествовать больше, чем в прошлом. В топе у россиян до сих пор страны Юго-Восточной Азии, причем те, куда долететь можно прямым рейсом. ОАЭ, Таиланд, Египет, Мальдивы, Шри-Ланка — по-прежнему одни из самых востребованных направлений. Однако интерес повысился и к менее популярным странам, например Кубе. Большинство туристов, отмечают специалисты, собираются полететь туда в 2024 году впервые, но немало и тех, кто уже был в западном полушарии.
По прогнозам, самый большой прирост продаж туров будет, как ни странно, в Турцию, это произойдет в том числе искусственно за счет расширения полетной программы. В планах — запустить новые рейсы из Москвы и Петербурга в Даламан, из Москвы в Бодрум.
Тем, кто устал от попсовых направлений, расстраиваться не стоит. Источник отмечает, что тренд на необычные направления туроператоры прекрасно осознают. Рост популярности немассовых курортов тоже ожидается значительный. Сейчас, например, есть спрос на туры в северные части Таиланда, где даже нет моря.