«Цены на туры в Египет и Китай действительно классные»: турагенты – о спецпредложениях

В турагентствах редакции TourDom.ru рассказали, как идут продажи в первый послепраздничный день и по каким направлениям можно найти интересные спецпредложения.

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По оценкам руководителей офисов сети «А-Клуб», уровень бронирований соответствует тому же периоду прошлого года, и даже чуть лучше, чем в декабре. Много запросов на ближайшие даты – Таиланд, Египет, Куба, ОАЭ, Шри-Ланка.

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«После праздников туристы только-только приходят в себя, – говорит один из директоров. – Уже начали падать запросы на горящий Египет и Таиланд. Если по Хургаде и Шарм-эль-Шейху очень много относительно недорогих туров, то по Таиланду история с горящими турами грустная – их особо нет из-за высо

«Туристы спрашивают Таиланд. Но практически во всех отелях 100% загрузка, что-либо подобрать на ближайшие даты очень тяжело, – утверждает турагент из Москвы Наталья Котельникова. – Продаем то, что осталось». «Как замену Таиланду предлагаем туристам Шри-Ланку», – добавляет руководитель офиса сети «А-Клуб».

Правда, по этому направлению выгодных СПО на ближайшие дни тоже нет. По словам агентов, на Шри-Ланке в декабре-январе наблюдались сложности с расселением – во многих гостиницах овербукинг.

Зато варианты по низким ценам можно легко обнаружить в Египте. В частности, 10-дневный тур в Хургаду с вылетом из Москвы 12 января продается за 71 тыс. руб. на двоих (Empire Hotel Aqua Park 3*). Тур в Шарм-эль-Шейх с вылетом 13-го числа – за 88 тыс. руб. (Viva Sharm 3*, 9 ночей).

Кроме того, в турагентствах выделили Хайнань: «Его стали очень часто спрашивать». По данным агрегаторов, недельный тур с вылетом из Москвы 14 января доступен за 150 тыс. руб. на двоих (Biboluo Hotel 2*).

«Спецпредложения есть по ОАЭ и Кубе – цены действительно классные!» Например, 10-дневный тур на Фуджейру с размещением в 4* отеле можно забронировать за 74 тыс. руб. на двоих (Clifton International Hotel, вылет из столицы 14 января). За 80 тыс. предлагается недельный тур в Рас-аль-Хайму с вылетом 12-го числа (Al Hamra Village 4*).

Тур на Кубу с проживанием в Mojito (Ex. Iberostar Mojito) 4* с питанием all inclusive можно заказать за 196 тыс. руб., вылет из Москвы 14 января.

На январские даты в агентствах предлагают клиентам также относительно экономичные варианты на Сейшелах и на Мальдивах, с проживанием в гестхаусах.

«Горящие на ближайшие – это обычная история после новогодних праздников, – подчеркивает один из руководителей. – Но уже к концу месяца все подорожает. Это стандартная тенденция».