В какие теплые страны можно полететь в феврале

Если бюджет ограничен, то Шри-Ланка, Индия и Гоа станут хорошим выбором. Недельное путешествие на двоих обойдется российским гражданам приблизительно в 150 тысяч рублей.

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Российские путешественники в феврале могут выбрать несколько направлений, чтобы насладиться теплом и солнцем. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян дал советы, куда можно отправиться холодной зимой.

По словам эксперта, слова которого передает ОСН, если бюджет ограничен, то Шри-Ланка, Индия и Гоа станут хорошим выбором. Недельное путешествие на двоих обойдется российским гражданам приблизительно в 150 тысяч рублей.