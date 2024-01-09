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Россиянам подсказали, в какие теплые страны можно полететь в феврале

Если бюджет ограничен, то Шри-Ланка, Индия и Гоа станут хорошим выбором. Недельное путешествие на двоих обойдется российским гражданам приблизительно в 150 тысяч рублей.

В какие теплые страны можно полететь в феврале
© N24

Российские путешественники в феврале могут выбрать несколько направлений, чтобы насладиться теплом и солнцем. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян дал советы, куда можно отправиться холодной зимой.

По словам эксперта, слова которого передает ОСН, если бюджет ограничен, то Шри-Ланка, Индия и Гоа станут хорошим выбором. Недельное путешествие на двоих обойдется российским гражданам приблизительно в 150 тысяч рублей.

Египет также может похвастаться доступными недельными турами. Их цена составляет порядка 120 тыс. рублей на двоих. Аналогичный ценник касается ОАЭ, Катара и Бахрейна.

Отдых за границей
Артур Мурадян
Ассоциация туроператоров России