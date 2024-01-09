Туристка побывала на Бали и пожаловалась на ошеломляющую стоимость воды

Австралийская туристка побывала на Бали и пожаловалась на завышенную стоимость воды в ресторанах. Своей историей она поделилась в соцсетях, на пост обратило внимание издание Daily Mail.

Как пишет источник, в отеле Ayana Resort путешественница заплатила «ошеломляющую сумму» за две бутылки воды объемом 380 миллилитров — 240 тысяч рупий (1,4 тысячи рублей). При этом отмечается, что плата за обслуживание составила дополнительные 10 процентов.

Шокированная туристка предупредила, что отдыхающим на Бали нужно «иметь глубокие карманы», чтобы позволить себе обедать в заведениях общественного питания.

Пользователи сети поддержали автора поста. «Отдых на Бали уже далеко не такой дешевый, как раньше», «Все знают, что это очень дорогое место для посещения», — написали они в комментариях.