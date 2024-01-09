Названо самое популярное направление в мире за последний год
Tripadvisor в рамках премии Travellers' Choice Awards назвал самое популярное направление за последний год. Статистику сформировали на основе рейтингов и отзывов за период с октября 2022-го по сентябрь 2023 года. Об этом сообщает DailyMail.
Победителем в третий раз оказался дубай. Эксперты из Tripadvisor считают, что на это есть несколько причин.
«В Дубае все кажется особенно захватывающим: от ультрасовременного Бурдж-Халифа до базаров и торговых центров, наполненных продавцами золота и ювелирных изделий. Это место, где, если вы можете о чем-то мечтать, вы можете это сделать, будь то катание на лыжах в помещении, серфинг по дюнам в пустыне или катание на зиплайне над городом», — говорят специалисты.
Также в десятку самых популярных направлений попали Париж, Канкун, Марракеш, Крит и вьетнамский Хойан. На втором месте после Дубая расположилась южнокорейская столица Сеул.
Ранее «Рамблер» писал о том, какой русский город стал самым популярным направлением для семейного отдыха.