«В Дубае все кажется особенно захватывающим: от ультрасовременного Бурдж-Халифа до базаров и торговых центров, наполненных продавцами золота и ювелирных изделий. Это место, где, если вы можете о чем-то мечтать, вы можете это сделать, будь то катание на лыжах в помещении, серфинг по дюнам в пустыне или катание на зиплайне над городом», — говорят специалисты.