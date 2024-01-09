Представлены самые дорогие туры 2023 года

Аналитическая служба АТОР, занимающаяся ведением рейтинга самых дорогих туров начиная с 2017 года, представила данные, отражающие изменения в ценах и предпочтениях в направлениях туристических поездок за несколько лет. В 2017 году стоимость высококлассных туров по России колебалась между 1 и 4 миллионами рублей, причём включала путешествия в такие популярные места, как Сочи и Крым, пишет Центральная Служба Новостей. Также был зафиксирован рекордный тур по Транссибирской магистрали, стоимостью в 8,5 миллиона рублей. В то же время, стоимость зарубежных туров варьировалась от 1,3 до 6,2 миллиона рублей, включая поездки в Мьянму и Сингапур.

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В 2018 году наблюдалось снижение цен на российские туры до уровня от 600 тысяч до 1,3 миллиона рублей, при этом предлагался эксклюзивный VIP-тур за 7 миллионов рублей. Стоимость зарубежных туров увеличилась, составив от 3 до 14 миллионов рублей. В 2019 году цены на отечественные туры находились в диапазоне от 600 тысяч до 2,1 миллиона рублей, в то время как зарубежные туры стоили от 3 до 11,7 миллиона рублей.

Пандемия 2020 года оказала значительное влияние на ценообразование и направления туристических поездок. Самые дорогие российские туры теперь стоили от 900 тысяч до 6 миллионов рублей, причём рекордной стала поездка на Сахалин за 10,1 миллиона рублей. Зарубежные туры входили в ТОП-10 с ценами от 5 до 25,7 миллиона рублей.

В 2021 году диапазон стоимости туров по России установился в пределах от 1 до 7 миллионов рублей, а зарубежных — от 5,9 до 23,6 миллиона рублей. В 2022 году самые дорогие туры по России предлагались по цене от 1 до 3,6 миллиона рублей, в то время как стоимость зарубежных туров колебалась от 5 до 25 миллионов рублей.