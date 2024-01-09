В новогодние каникулы средняя загрузка гостиниц Татарстана составляла более 75%

— Флагман загородных объектов — это отель "Kol Gali". Ну и глэмпинги — 14 из них рабтали в новогодние каникулы и показали загрузку близкую к 100%. Также высокая активность была на горнолыжных курортах: Свияжские холмы, санаторий "Ян", Федотово и Кукморская медная гора. Однако морозы скорректировали интенсивность посещения таких комплексов, поэтому людей было много, но не так как хотелось бы, — сказал он.