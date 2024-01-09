Рост турпоездок в Китай показывает открытость и экономическое возрождение

В прошедшие новогодние праздники было замечено значительное увеличение количества путешественников, въезжающих и выезжающих из Китая, достигнув уровня, который существовал до пандемии COVID-19. Иностранные туристы были заинтересованы в изучении быстро меняющейся экономики Китая, в то время как китайские путешественники стремились встретить новый год в различных культурных средах. Эксперты выразили мнение, что рост трансграничных поездок является отражением желания Китая углублять свои глобальные связи.

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Отраслевые аналитики прогнозируют, что тенденция к росту международных поездок продолжится в 2024 году, благодаря восстановлению международных авиаперелетов и улучшению визовой политики между Китаем и другими странами, пишет Центральная Служба Новостей со ссылкой на зарубежные СМИ. Такое увеличение количества поездок также опровергает заявления западных СМИ о якобы ухудшающемся экономическом положении Китая.

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Статистика показывает, что за новогодние праздники с 30 декабря 2023 года по 1 января 2024 года было совершено более 5 миллионов поездок в Китай и из Китая, что в 4,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

С 1 декабря 2023 года в Китае была введена новая политика безвизового въезда для граждан Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Испании и Малайзии, что привело к увеличению количества въездных поездок из этих стран.

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин в социальных сетях приветствовал увеличение числа путешественников и подчеркнул, что это дает возможность большему числу людей познакомиться с культурой, пейзажами и кухней Китая.

Таиланд и Китай объявили о введении политики безвизового въезда с марта, что, по ожиданиям, укрепит отношения между двумя странами. Также Китай и Сингапур достигли соглашения о 30-дневном безвизовом режиме, что вероятно приведет к увеличению туризма между странами.

Trip.com отметил, что во время новогодних праздников популярными направлениями для китайских туристов были Гонконг, Япония, Таиланд, Макао, Южная Корея, Малайзия, Сингапур, США, Австралия и Великобритания.

Китайская академия туризма предсказала, что в 2024 году количество международных поездок превысит 264 миллиона, а доходы от международного туризма составят более 107 миллиардов долларов.

Быстрое восстановление международных рейсов и улучшение условий въезда способствуют росту интереса к поездкам в Китай и из Китая. К концу 2023 года количество международных рейсов Китая увеличилось, при этом доля рейсов, выполняемых китайскими авиакомпаниями, превысила 73,5 процента от докризисного уровня.