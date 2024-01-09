Российские туристы в 2023 году чаще других иностранцев посещали Казахстан

По данным Минтуризма Казахстана, с января по сентябрь прошлого года республику посетили 356 850 граждан России.

Минтуризма Казахстана назвало пять стран, граждане которых больше всего посещали республику в период с января по сентябрь 2023 года. Как пишет АБН со ссылкой на данные ведомства, возглавила список Россия.

За девять месяцев прошлого года Казахстан посетило 356 850 россиян. На втором месте оказались китайские туристы — 75 131 человек. Замыкает тройку лидеров Турция (41 145 человек).

В топ-5 также вошли Индия и США — из этих стран Казахстан посетило 34 757 и 28 60 граждан соответственно. При этом всего в республики с января по сентябрь 2023 года побывали 834,9 тысяч иностранных туристов, что на 225 тысяч человек больше, чем в позапрошлом году.