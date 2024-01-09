Туроператоры рассказали, в каких зарубежных странах хотят отдыхать жители РФ

В 2024 году, по прогнозам туроператоров, россияне будут чаще путешествовать за границу, открывая новые страны и изучая уже известные направления. Турция, ОАЭ, Таиланд, Египет, Мальдивы, Шри-Ланка останутся популярными, но россияне ищут более уникальные и немассовые места, пишет Центральная Служба Новостей.

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Туроператоры ожидают роста продаж туров в Турции и других азиатских странах. Особенно выделяется рост интереса к Таиланду, Шри-Ланке, Китаю (Хайнань), Вьетнаму и Кубе. Туристические компании, такие как FUN&SUN и PEGAS Touristik, предсказывают увеличение продаж и разрабатывают новые предложения, например, комбинированные программы по Маврикию и Мадагаскару от «Интуриста».