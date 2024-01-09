Отсутствие лежака у бассейна привело туриста в суд

Многие отдыхающие не понаслышке знают о том, что шезлонгов у отелей зачастую хватает не всем. Однако некоторым туристам такая ситуация кажется возмутительной.

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Немецкий турист, приехавший отдыхать на Родос, возмутился тому, что в отеле не хватает шезлонгов. Ситуация закончилась судом. Об этом пишет Ассоциация туроператоров на своем официальном сайте.

А все из-за того, что народ бросает на них свое полотенце еще утром, а отлеживаться приходит значительно позже. Ситуацию не спасает даже то, что, согласно правилам отеля, шезлонги нельзя резервировать дольше, чем на 30 минут.

Возмущенный немец обращался с жалобами к руководству отеля, но его доводы так и не услышали. Вернувшись домой в Саксонию, он подал иск в кружной суд Ганновера, объяснив, что львиную долю отпуска он не смог пользоваться шезлонгами.

Истец хотел вернуть 798 евро. Однако суд одобрил выплату меньшей суммы. Судья решил, что отель был обязан исполнить собственное правило о 30 минутах, отведенных на резервирование шезлонга.