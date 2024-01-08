Турэксперт рассказала, как безопасно купить горящий тур

Желающим приобрести горящие туры стоит отслеживать информацию в туристических группах, рассылках и каналах в социальных сетях, рассказала NEWS.ru руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь. Она посоветовала обращать внимание на те группы, у которых широкая аудитория.

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Выбирать лучше те каналы, на которые подписано большое количество людей. Так вы избежите мошенников. Часто, чтобы обмануть туристов, создаются фейковые сайты отелей и гостиниц. Поэтому важно внимательно проверять всю информацию при покупке тура, — уточнила собеседница.

Ансталь добавила, что если турист сам покупает путевку, то следует позвонить в отель и уточнить адрес сайта и все интересующие вопросы о бронировании и оплате. Однако, продолжила эксперт, чтобы гарантировать себе хороший отдых, лучше покупать путевки через турагентства.

Ранее Ассоциация туроператоров (АТОР) сообщила, что спрос на экскурсионные поездки в экваториальную и субэкваториальную Африку постепенно восстанавливается, но по-прежнему не достигает уровня 2019 года. Средняя стоимость экскурсионного недельного тура в Африку составляет 280–350 тысяч рублей на двоих без авиабилетов.